Tchad : des vivres distribués aux sinistrés des inondations à N'Djamena

Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul, le délégué général du Gouvernement auprès de la commune de N’Djamena et le maire de la capitale se sont rendus dimanche sur les sites des sinistrés de Toukra 1, 2 et de Walia.



Certains quartiers du 9ème arrondissement sont touchés par la crue du bassin inférieur du fleuve Chari, une situation qui a fait plusieurs sans abris.



Depuis quelques jours, les équipes de la Croix Rouge du ministère en charge de la solidarité et de la commune du 9ème arrondissement se sont mobilisées pour procéder au recensement des sinistrés. En parallèle, des actions sont menées pour renforcer les digues qui ont cédé.



Le ministre a procédé à la distribution des kits alimentaires, des bâches et des nattes aux ménages vulnérables. Il a rassuré de la disponibilité du Gouvernement pour répondre aux besoins de la population sinistrée, et a instruit les services compétents de construire des hangars pour les ménages victimes des eaux du fleuve.