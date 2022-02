Tchad : deux avocats dénoncent des crimes de masse perpétrés à Abéché

Maître Max Loangar et Maître Koudé Mbainaissem ont dénoncé samedi des crimes de masse perpétrés les 24 et 25 janvier à Abéché par les forces de défense et de sécurité lors des manifestations. Ils ont remis en cause le bilan des victimes.



"L'heure n'est plus à la distribution des enveloppes et des postes de responsabilités pour entretenir l'impunité comme à l'accoutumé mais plutôt à la vérité et à la justice pour situer les responsabilités des uns et des autres dans cette affaire sanglante dans le Dar Ouaddaï", affirment les deux avocats.



Ils démentent le "bilan partisan de la délégation gouvernementale dépêchée sur les lieux des massacres, selon lequel, il ya eu 11 morts".