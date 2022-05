Tchad : deux ex-opposants en exil reçus à la Présidence

Le président du Conseil militaire de transition Mahamat Idriss Deby a reçu ce 23 mai deux ex-opposants politiques et responsables de Tchad Bonne Gouvernance qui ont décidé de regagner le bercail après plus de 20 d’exil en France.



Il s’agit de Mahamat Saleh Abdérahim Dahab et Mahamat Senoussi Mahamat respectivement Coordinateur et Chargé des enjeux stratégiques de l’organisation Tchad Bonne Gouvernance qui œuvre pour la défense des Droits humains et la promotion de la bonne gouvernance.



« Les échanges ont duré une heure. Le Président du Conseil militaire de transition leur a souhaité un bon retour dans leur pays qui les a vus naître avant de leur demander de se mettre au service de la nation », explique la Présidence.



Mahamat Saleh Abderahim Dahab, le désormais ex-coordonateur de Tchad Bonne Gouvernance, lance un appel en direction des tchadiens restés encore loin de la mère patrie, à rejoindre le train du nouveau Tchad qui compte sur tous ses fils et filles pour se développer.