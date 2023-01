Tchad : deux gardiens tués par des hommes armés à Abéché

Les forces de sécurité ont immédiatement réagi en menant des enquêtes pour retrouver les auteurs de ces actes criminels. Les circonstances exactes de l'attaque restent encore inconnues, mais les autorités locales ont assuré qu'elles feront tout leur possible pour apporter justice aux victimes et leur famille.



Cet incident a suscité une vive émotion dans la communauté d'Abéché, qui se sent désormais plus vulnérable face à la violence des criminels armés. Les habitants espèrent que les forces de sécurité parviendront à identifier et à arrêter les coupables le plus rapidement possible.