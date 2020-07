Tchad : deux nouveaux doyens installés à l'Université polytechnique de Mongo

Une cérémonie d'installation de deux nouveaux doyens à la faculté des sciences techniques et de l'ingénieur et à la faculté de mine et géologie s'est déroulée mardi 14 juillet 2020 à l'Université polytechnique de Mongo.



Cette cérémonie a vue la présence de la ministre sortante de la Femme, de la Protection de la petite enfance et de la Solidarité nationale, Dr. Djalal Ardjoune Khalil, des autorités administratives, civiles et militaires ainsi qu'un nombre important d'invités venus pour la circonstance.



Il s'agit respectivement du Docteur Koularambaye Mbaitelbé et Hamza Brahim Mahamat, deux jeunes, très engagés, d'après leurs propos, à servir l'Université polytechnique de Mongo.



Ouvrant la séance, l'inspecteur général du ministère de l'Enseignement supérieur, Yaya Ibrahim Djabaye, a tout d'abord remercié les autorités et situé la mission à laquelle ces derniers doivent se conformer, avant de les renvoyer à l'exercice de leurs fonctions.



Yaya Ibrahim Djabaye a énuméré des points essentiels à savoir : la collaboration entre les enseignants et les administrateurs, l'objectivité dans toutes les décisions prises, l'attribution des notes aux étudiants par mérite et la responsabilité de chacun qui doit être observée.



Pour l'inspecteur général, Yaya Ibrahim Djabaye, l'honnêteté est le moyen le plus sûr pour éviter tout conflit au sein de l'institution.



De leur côté, Hamza Brahim Mahamat et Docteur koularambaye Mbaitelbé ont exprimé leurs gratitudes aux responsables qui leur ont confié cette tâche. Ils se sont engagés à accomplir leur devoir afin de ne pas faillir à leurs missions.



La cérémonie a pris fin avec les signatures des documents de passation de service.