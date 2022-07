Tchad : deux officiers radiés de l'armée pour faute grave

Aux termes du décret n°1930 du 4 juillet 2022, le Lieutenant-Colonel ABDRAMANE AHMAT MAHAMAT ID: 96000922 et le Chef de Bataillon OUMAR HISSEIN OUMAR ID: 11040034 sont cassés au grade de soldat 2ème Classe et radiés du contrôle des effectifs des forces de défense et de sécurité pour faute grave.



Les intéressés n'auront droit ni à la pension et à la solde de réforme, ni à une quelconque prime d'indemnité compensatoire.