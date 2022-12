Tchad : deux officiers supérieurs reçoivent leurs galons de général de brigade à Abéché

À Abéché, dans le Ouaddaï, a eu lieu le 12 décembre, dans les locaux de l'état-major de la zone de défense et de sécurité n°2 Ouaddaï-Wadi Fira, une cérémonie de remise des galons à deux colonels élevés à titre exceptionnel au rang de général de brigade par le président de transition.



Il s'agit des officiers supérieurs : Hono Mour Ebe et Mahamat Abdelkerim Koua. La cérémonie a eu lieu en présence du secrétaire général provincial du Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui.



L'officier Hono Mour Ebe est commandant de la zone militaire n°2 d'Abéché, tandis que l'officier Abdelkerim Mahamat Choua est commandant de légion de Gendarmerie nationale du Batha Est.



Les galons ont été remis par le général de division Ousman Bahr Mahamat Itno, commandant de la force mixte Tchad-Soudan et coordonnateur de la zone opérationnelle.