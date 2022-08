Tchad : deux personnes meurent noyées au parc de Sena Oura

Deux agents du parc national de Zah-Soo (PNZS) en visite d'échange au parc national de Sena Oura ont trouvé la mort de suite de noyade ce 17 août 2022.



C'est un groupe de huit personnes à bord d'un véhicule du projet en charge de la protection du Parc National de Sena Oura qui a été emporté par l'eau en plein milieu du parc.



Lors de ce drame, six personnes ont été sauvées tandis que les deux autres et le véhicule ont été retrouvés ce jeudi 18 août 2022.



Les deux victimes sont Digbé Brillantine conseillère juridique et Lona Daniel, agent forestier en service au parc national de Zah-Soo dans la réserve de Faune Binder-Léré.



Le corps de Digbé Brillantine a été rapatrié à N'Djamena tandis que celui de Lona Daniel a pris la direction de Djodogassa dans la zone de Gounou-Gaya pour inhumation.