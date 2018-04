Tchad : deux sociétés agréées pour la recherche et l'exploitation de l'or

Un décret du chef de l'Etat signé ce 11 avril 2018, pris sur proposition du Ministre des mines, du Développement industriel, Commercial et de la Promotion du Secteur Privé, a agréé la convention minière signée entre l'Etat tchadien et la Société SOGEM S.A. relative aux permis de recherche et d'exploitation dans la zone de Misky, région de Tibesti et la zone de Tchaga, département de Fitri, région du Batha.



Une convention minière avait été signée le 9 juillet 2015, ainsi qu'un avenant conclu le 21 janvier 2016 entre l'Etat Tchadien et la société SOGEM S.A. Des permis d'exploitation de l'or avaient été signés entre l'Etat Tchadien et la société SOGEM S.A. en date du 15 décembre 2016.



Un autre décret du chef de l'Etat, signé également le 11 avril 2018, agrée la convention minière signée entre l'Etat tchadien et la société MIREDEX relative aux permis de recherche de l'or dans la zone Fadjé Lala, département de Fitri, région du Batha.



Par ce décret, les sociétés SOGEM S.A. et MIREDEX obtiennent l'aval des autorités pour la recherche et l'exploitation de l'or dans les zones déterminées.