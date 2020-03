Tchad : diplôme de fin d'études pour une centaine d'étudiants à N'Djamena

Une centaine d'étudiants de la Faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université de N’Djamena ont reçu samedi le parchemin de fin d’études de niveau licence. Ils sont issus de la promotion 2015-2016 baptisée "Maître Nadji Madou", sous le slogan "Les raviveurs de la flamme qui s'éteint".



L'évènement a eu lieu au Palais du 15 janvier, en présence des enseignants et des familles.



Le président du comité d’organisation, Moustapha Ramadan Oudda, a indiqué que le défunt Nadji Madou "était non seulement un enseignant mais aussi un ami qui a toujours été à l’écoute de ses étudiants, de part ses conseils et ses orientations". La promotion ayant été baptisée à son nom, il a reçu une "haute considération honorifique".



"Notre promotion est une promotion de toutes les réformes. Elle a subi toutes les ardeurs, labeurs interminables, joie, humour, réussite et échec avec les enseignants compétents de la Faculté des sciences juridiques et politiques", a souligné Moustapha Ramadan Oudda.



Selon lui, les enseignants "n’ont ménagé aucun effort pour nous orienter et nous guider vers cette réussite. Derrière cette réussite, il y a des soldats inconnus qui se sont sacrifiés et continuent de se sacrifier pour que nous puissions vivre, pleurer pour que nous puissions rire : ces soldats, ce sont nos parents qui attendaient ce moment plus que nous même."