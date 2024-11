Tchad : distribution des kits scolaires à Mongo pour un soutien à l'éducation

Les établissements scolaires de la commune de Mongo ont bénéficié d'une importante dotation en kits scolaires. Cette initiative, menée sous la coordination de Zakaria Moussa, coordinateur de l'Union Générale de l'Institution de la Langue Arabe, a concerné trois établissements majeurs : l'école Bilingue Darassalam, l'école Dara-Saada et l'école féminine Garma.



La cérémonie de remise des kits s'est déroulée en présence des directeurs des établissements bénéficiaires, et des représentants des associations des parents d'élèves. Cette dotation vise à renforcer les conditions d'apprentissage des élèves, et à soutenir le système éducatif local.



Les responsables des établissements bénéficiaires, ainsi que les associations des parents d'élèves, ont exprimé leur satisfaction, suite à cette distribution. Cette initiative témoigne de l'engagement continu de l'Union Générale de l'Institution de la Langue Arabe, pour l'amélioration de la qualité de l'éducation dans la province.



« Cette dotation arrive à point nommé et permettra d'améliorer significativement les conditions d'apprentissage de nos élèves », ont déclaré les directeurs des établissements concernés. En effet, cette action s'inscrit dans le cadre des efforts déployés pour renforcer le secteur éducatif dans la commune de Mongo, et témoigne de l'importance accordée à l'éducation bilingue dans la province du Guéra.