Le marché de Kélo, véritable centre névralgique de la vie économique et sociale, a été particulièrement animé en cette période. Les étals ont débordé de produits variés, allant des denrées alimentaires aux ornements festifs. Les vendeurs ont rivalisé de créativité pour attirer les clients, proposant des fruits, légumes et spécialités locales qui ajoutent une touche de couleur et de vitalité à l’atmosphère.



Les maraîchers, quant à eux, ont joué un rôle central en offrant des produits frais et de qualité. Les consommateurs, pleins d’enthousiasme, ont échangé avec les commerçants, comparé les prix et sélectionné soigneusement les ingrédients pour concocter des repas de fête.



Une ville en liesse



Dans le centre-ville, les cafés et restaurants ont participé également à cette dynamique en proposant des menus spéciaux pour le Nouvel An, attirant une clientèle ravie de célébrer autour de plats festifs. Les bars se sont animés grâce aux prestations des artistes musiciens locaux, offrant une touche culturelle qui enrichit l’ambiance générale.



Dans les quartiers populaires, l’esprit festif s'est manifesté par des rassemblements familiaux et amicaux. Les ruelles se sont emplies de rires et de chants tandis que les préparatifs culinaires ont battu leur plein. Les enfants, impatients, ont pris part aux décorations, égayant les lieux de leur enthousiasme contagieux.



La ville de Kélo a vécu une période de joie et de partage. Les traditions ont été mises à l’honneur, mais l’aspect communautaire est resté central, renforçant les liens sociaux entre ses habitants.