Tchad : en assises au Sud, World Vision veut aller plus loin qu’imaginé

L’ONG World Vision à lancé ce mardi 1er octobre 2019 à l’ANTV de Moundou son année fiscale. Placée sous le thème : « aller plus loin que nous n'avions imaginé » -tiré de la Bible dans Ephésiens chapitres 3 verset 20-, ces assises dureront trois jours. Elles seront consacrées à la prière mais aussi à des échanges sur les impacts des activités de l'institution et au divertissement à travers des activités culturelles et sportives.



L'ouverture des travaux a été présidée par le secrétaire général de la province du Logone Occidental, Ngana Djekila qui a, dans son mot de circonstance, félicité World Vision pour le travail qu'elle fait en faveur des populations tchadiennes, en particulier les enfants.



Il a par ailleurs souligné que les activités de World Vision Tchad entrent dans la droite ligne de la politique du gouvernement.



Le directeur national de World Vision Tchad, Évariste Abiyambéré, a quant à lui remercié les autorités locales pour leur présence.



Pour cette première journée, les participants ont suivi des enseignements en rapport avec le thème de l'année, animés respectivement par l'évêque de Moundou, Monseigneur Joachim Kouraleyo Tarounga et le Pasteur Ngakoutou Apollinaire de l'Assemblée Chrétienne de Dombao.



Ce fut aussi l'occasion pour les employés de World Vision venus de tout le Tchad, de se recueillir devant le Seigneur et de prier sur les thèmes de prière envoyés par les collègues des autres pays où l’ONG intervient.



La rencontre a été agrémentée par des chants de louange et d'adoration exécutés par un groupe de chantres locaux.



Plusieurs employés ont été primés pour leur ancienneté au sein de l'institution.