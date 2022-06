Tchad : en inspection à 10 km de la frontière libyenne, le PCMT confirme l'évacuation de Kouri-Bougoudi

"Ce qui s'est passé ici est un évènement douloureux, de trop. C'est pour cette raison que nous avons, dans un premier temps, dépêché le ministre de la défense avec des instructions claires pour stopper cette tuerie, évacuer la zone, remettre de l'ordre et rétablir la sécurité et l'État de droit", a affirmé le président du CMT.



"Le site est déjà évacué, sécurisé. Nous allons redoubler l'effectif de notre armée", a précisé le général Mahamat Idriss Deby. Une zone d'opération est installée à Kouri 60 et Kouri 35.



Le ministère des Mines et le ministère des Finances vont prendre la relève pour installer leurs équipes et réglementer la pratique d'orpaillage. D'après des estimations données par le président du CMT, le Tchad perd environ 57 milliards de Fcfa par semaine de la pratique illégale de l'orpaillage dans cette zone.