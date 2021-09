Tchad : en mission au Logone Oriental, le DG de la gendarmerie donne des consignes

Le général de division a dressé le "portrait-robot" du Logone Oriental. Il en ressort que la région est confrontée à des phénomènes criminels aggravés par la présence massive des réfugiés centrafricains sur le sol tchadien et précisément dans la zone de Goré, département de la Nya Pende. Ainsi, il a été relevé que les pratiques déviantes telles que le braquage des biens, le vol à main armée et des cas d'assassinat sont légions ce dernier temps au Logone Oriental.



Le trafic d'armes, le vol de bétail et les conflits entre éleveurs-agriculteurs qui persistent dans la province n'ont pas été perdus de vue. Pour juguler ces phénomènes, le directeur général de la gendarmerie a donné de orientations et conseils pratiques aux forces de défense et de sécurité de cette circonscription. Il a insisté sur l'application stricte des directives des autorités de transition.



La sécurité des personnes et de leurs biens dit-il, est la priorité du président du Conseil militaire de transition, le général de corps d'armée Mahamat Idriss Deby Itno. Il invite ses hommes à rendre exécutoires les mesures liées à la sécurité, notamment la levée de toutes les barrières anarchiques à l'intérieur du territoire national et l'interdiction formelle de détention d'armes de tous genres par des militaires et civils non autorisés.



Enfin, le général de division Djontan Marcel Hoïnati a mis en garde les gendarmes véreux se livrant à des pratiques peu orthodoxes notamment l'extorsion, l'arnaque de la population et le népotisme. Les contrevenants seront sévèrement sanctionnés, a-t-il prévenu.