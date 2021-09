Tchad : en mission provinciale, le DG de la gendarmerie donne des fermes orientations

Le directeur général de la gendarmerie nationale plaide pour la collaboration de la population avec les forces de défense et de sécurité.



Le général Djontan Marcel Hoïnati demande à ses hommes d'observer strictement les directives du président du Conseil militaire de transition, notamment la levée de toutes les barrières à l'intérieur du territoire et également la détention illégale des armes de guerre par les militaires et civils non autorisés.



Il exige la collaboration entre les forces de défense et de sécurité d'une part et les autres acteurs de la sécurité d'autre part. Aucune déviance ne sera tolérée, prévient-il.