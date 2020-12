Tchad : énergies renouvelables, la fiscalité incitative sera maintenue en 2021

N'Djamena - Le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, a rencontré vendredi les opérateurs économiques pour leur détailler les grandes lignes du projet de Loi des finances pour 2021.



En matière d'énergies renouvelables, le ministre rappelle que le Tchad a l'une des fiscalités les plus généreuses. Dès 2020, le gouvernement a décidé d'exonérer de droits de douanes "tout ce qui est énergies renouvelables, équipements solaires, éoliens".



"Nous avons vu l'option et avons reçu les orientations et instructions du Maréchal pour que nous amplifions cela dans la prochaine Loi des finances. Ce qui va être fait", indique le ministre.



Selon Tahir Hamid Nguilin, "cette facilitation des investissements dans les énergies vertes a permis que nous puissions lancer ici à N'Djamena et dans les provinces, un certain nombre de projets d'envergure qui vont apporter leurs fruits en cours d'année prochaine. On bénéficiera de tous les fruits de cette Loi des Finances".