Tchad : enseignants et parents d’élèves formés à la protection des enfants handicapés dans le Salamat

Organisée conjointement par la délégation provinciale de l’éducation nationale et de la promotion civique du Salamat, et celle du genre et de la solidarité nationale, cette formation de 2 jours est organisée grâce à l’appui financier et technique de la Mission évangélique de lutte contre la lèpre (MECL).



"Sensibilisation et protection des enfants handicapés dans le milieu scolaire", c’est le thème de cette formation tenue en faveur des Associations des parents d’élèves (APE) et Associations des mères d’élèves (AME) relativement à la loi portant protection des enfants handicapés et leur accompagnement en milieu scolaire.



Ouvrant officiellement les travaux, le délégué provincial de l’éducation nationale et de la promotion civique du Salamat, Al-Mahadi Al-Khalil Hileou a exhorté les participants d’être patients et suivre avec intérêt les thématiques qui seront présentées par les facilitateurs. Par ailleurs, il les invite à participer activement aux débats pour apporter leur contribution à la réussite de cet atelier.



Durant la formation, les participants vont aussi échanger sur la sensibilisation et l’insertion des enfants handicapés dans le milieu social.