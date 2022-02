Tchad : escale du président mauritanien

De retour d’Addis-Abeba, le président de la République Islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a fait une escale technique en début de soirée à l’aéroport international Hassan Djamouss de N’Djaména.



Le président mauritanien a été accueilli à sa descente d’avion à l’aéroport international Hassan Djamouss, par le orésident du Conseil militaire de transition (CMT), Mahamat Idriss Deby. Quelques membres du CMT, du gouvernement, ceux de la Présidence de la République, notamment du Secrétariat Général, du Cabinet Civil et Militaire, et le Maire de la Ville de N’Djaména étaient également à l’accueil.



Les deux chefs d’Etat se retirent ensuite au salon d’honneur où ils échangent pendant une heure. Ils ont également fait un tour d’horizon de la situation au Sahel, notamment la lutte contre le terrorisme et la montée en puissance de la force du G5 Sahel.