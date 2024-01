Tchad : exonération des droits et taxes à l'importation des denrées alimentaires

Le ministre des Finances et du Budget a signé un arrêté portant exonération des droits et taxes à l'importation des denrées alimentaires.



A cet effet, les denrées alimentaires ci-dessous citées sont exonérées des droits et taxes à l'importation : farine froment, maïs, sorgho, sarrasin, millet et alpistes, riz, farine de céréales, semoules et sel. L'exonération des droits et taxes est valable du 22 janvier au 31 décembre 2024.



Enfin, le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'application de cet arrêté qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires.