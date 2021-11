Tchad : explosion de gaz à N'Djamena, le gardien du dépôt voulait faire chauffer du thé

Une forte explosion d'un dépôt de gaz a réveillé cette nuit les habitants au quartier N'Djari, dans le 8ème arrondissement de N'Djamena. L'on en sait un peu plus sur les causes du sinistre.



Vers minuit, le gardien du dépôt, frère du boutiquier, a allumé un feu pour préparer du thé vert. Ce dernier ignorait que l'une des bouteilles a une fuite. Ce qui a déclenché aussitôt l'explosion en cascade d'une quarantaine de bouteilles de gaz.



Les pompiers et les forces de sécurité se sont rapidement déployés sur les lieux. Le bilan est d’un blessé léger tandis que d'importants dégâts matériels ont été enregistrés, dont le dépôt de carburant et une maison voisine soufflée par l'explosion.