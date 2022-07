Tchad : expropriées pour la construction d'un pont, 159 familles réclament leur indemnisation

159 familles impactées ont été recensées. Le rapport de recensement et d'évaluation des biens prévoit une indemnisation de 1.376.813.830 Fcfa. Une première tranche de 453.280.814 Fcfa doit être versée.



"Il a fallu 19 mois de lutte, de mars 2020, date du recensement des impactés, au 20 octobre 2021, afin d'obtenir l'avis de crédit", affirme Sindeu Dama, président du comité de suivi.



Selon Sindeu Dama, après six mois de routine pour obtenir l'avis et le virement de l'argent le 8 avril 2022, le décaissement de cette somme est finalement dans le compte de l'Inspection générale des finances au lieu du compte du ministère des Infrastructures, maître d'ouvrage comme prévu dans l'agenda de recensement de 2020. Début d'une nouvelle hostilité, informe Sindeu Dama.