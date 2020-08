Tchad : face au Covid-19, la Croix Rouge forme sur l'engagement communautaire

La promotion à l'hygiène notamment le lavage des mains, un des gestes barrières essentiels pour limiter la propagation de la maladie, sont également développées au cours de la formation.



Il est prévu la formation de 300 participants dont 100 volontaires de la CRT à N'Djamena et 200 volontaires dans quatre provinces, respectivement à Abéché, Mongo, Moundou ou Doba et Sarh.



Les formations se déroulent en plusieurs sessions à N'Djamena et dans les quatre provinces par groupe de 20 à 30 personnes, selon les sites, dans une grande salle aérée pour le respect des mesures barrières édictées par le gouvernement.



A l'issue de cette formation, les 300 volontaires seront en mesure de sensibiliser le maximum de personnes en évitant la proximité entre les individus, informer les communautés sur la maladie Covid-19 et les risques de transmission, leurs causes et conséquences grâce à l'application des principes de base de la communication lors des sensibilisations, initier les communautés sur "les gestes barrières" qui permettent de prévenir et limiter la propagation du virus, orienter les usagers vers le dispositif de lavage de mains et de comptabiliser le nombre de personnes au travers d'un registre conçu à cet effet, détecter les cas suspects et la conduite à tenir au niveau communautaire, et réaliser des sessions de sensibilisation aux pratiques de santé et d'hygiène.