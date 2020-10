Tchad : hausse des cas de Covid-19 au Mayo Kebbi Ouest, "les mesures doivent être durcies"

Le délégué sanitaire provincial du Mayo Kebbi Ouest, Dr. Ali Bafou, a fait le point lundi sur la situation du Covid-19 dans la province. "Depuis le 8 septembre jusqu'à nos jours, la province a eu à enregistrer 71 cas positifs sur 268 prélèvements. Nous avons 44 femmes et 27 hommes. Nous avons 30 patients sous traitement dont 27 au site de prise en charge de Pala et trois dans le site de prise en charge de Léré", explique-t-il.



Le délégué appelle à l'application des mesures barrières car jusqu'à présent, les gens nient l'existence de cette pathologie : "C'est ça qui nous inquiète le plus, ces décès communautaires arrivent. Nous demandons aux gens de prendre conscience que la maladie existe".