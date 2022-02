TCHAD Tchad : "il faut remettre tout à plat avant d’aller au dialogue", Dr. Ahmat Yacoub Dabio

Alwihda Info | Par Anass Ali Moussa - 22 Février 2022



Au cours d'une conférence de presse ce 22 février, Dr. Ahmat Yacoub Dabio, président du Centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme (CEDPE) a présenté son ouvrage intitulé « Au-delà de la transition ».

Au-delà de la transition est une réflexion neutre, indépendante et apolitique, rassure l’auteur. « Elle retrace, en premier lieu, d’une manière brève, le parcours d’un peuple meurtri par six décennies d’instabilité politico-militaire qui perdure encore, et en second lieu, elle apporte une contribution aux différents débats de l’heure visant à ressortir le Tchad de ce cycle infernal de conflits qui a impacté son développement », souligne Ahmat Yacoub Dabio.



« Au-delà de la transition » est une réflexion de 72 pages, subdivisée en deux parties. Dans cette première partie, l’auteur a clarifié que depuis 1960, date de l'indépendance du Tchad, la prise du pouvoir de la République du Tchad a été marquée par l’effusion du sang, ce qui a impacté sérieusement son développement. Durant cette période, les régimes qui se sont succédés ont priorisé l’option militaire pour faire face aux conflits qu’ils animent quelquefois sciemment ou naïvement.



Malgré les moments sombres qu'a traversé le pays, Dr. Ahmat Yacoub précise qu'il y a eu des moments heureux, notamment le passage de la dictature à la démocratie (renversement de Habré en 1990), l'avènement du pétrole en 2003 et la défaite du terrorisme de Boko-Haram sur le sol tchadien.



Dr. Ahmat Yacoub estime que la situation est tellement grave, de telle sorte que toute nouvelle autorité y compris celle qui vient après la transition doit prendre en compte les priorités suivantes : l'unité, la lutte contre le terrorisme, le dialogue inclusif et la capacité à répondre aux attentes de la population.



Évoquant la question du dialogue national inclusif, Dr. Ahmat Yacoub estime qu’il faut reconnaître tout d’abord l’existence des conflits endémiques plutôt chroniques, mal gérés par les six anciens présidents et qui risquent de se poursuivre sous les auspices du 7ème chef d'État, le PCMT, et au-delà, si la volonté réelle de résoudre sérieusement les conflits ne se manifeste pas, a-t-il indiqué.





