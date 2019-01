Tchad : "il y a des investisseurs qui font de très bonnes choses", Ahmat Bachir

Le ministre des Mines, du Développement industriel, commercial et de la Promotion du secteur privé, Ahmat Mahamat Bachir s'est rendu le 15 janvier dans la zone industrielle de Farcha, dans la commune du 1er arrondissement de N'Djamena. Il a constaté le fonctionnement de quatre unités industrielles et a recensé les difficultés rencontrées par le personnel.



Le ministre et sa délégation ont fait un tour dans les différents locaux administratifs, les structures sociales et les usines de la société Tchad Industrie Company, une entreprise spécialisée dans la production agro-alimentaire dont les sachets de lait en poudre, les arômes de cuisine en cube et les eaux embouteillées. Le ministre a vérifié le mécanisme de la composition et le contrôle en laboratoire des eaux embouteillées.



Une visite a également eu lieu au sein du complexe industriel de Sopein-T, une entreprise spécialsiée notamment dans la production de pots de peintures, du plastique et des matériaux de construction.



La troisième étape du déplacement a été marquée par une visite au sein de la société de transformation, d'entreposage et de travaux alimentaires. Cette société qui est en chantier, transforme dans ses usines le maïs, le blé et d'autres céréales en farine. Le directeur de la société a déploré la confiscation persistante par la douane de Ngueli des matériaux qu'achemine la société. Ahmat Bachir a promis de s'investir personnellement pour trouver une solution.



Au sein des usines de la société Soprat, spécialisée dans la production alimentaire et de boissons liquides, la visite a permis au ministre d'apprécier la qualité de production. "Je suis très satisfait aujourd'hui de constater que dans notre pays, il y a des investisseurs qui font de très bonnes choses mais malheureusement ces réalisations ne sont pas rendues visibles", a déclaré Ahmat Bachir.



Il a appelé les médias à rendre visible ces réalisations. "C'est l'occasion pour vous de rendre visible toutes ces réalisations. Il y a des partenaires, des investisseurs qui participent activement au développement industriel de notre pays. Elles doivent continuer leurs investissements", a expliqué le ministre des Mines, du Développement industriel, commercial et de la Promotion du secteur privé.



D'après lui, "force aussi est de constater (que les investisseurs) rencontrent des problèmes généralement énergétiques, avec la douane et d'autres problèmes connexes. Après avoir constaté toutes ces réalisations et difficultés, nous allons nous mettre ensemble avec ces investisseurs pour aplanir leurs difficultés et les encourager à aller au maximum vers le développement du Tchad".