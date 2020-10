Tchad : ils tuent leurs victimes en vidant leur sang, 25 arrestations à Sarh

Les forces de défense et de sécurité ont arrêté la semaine dernière 25 présumés malfrats dont cinq criminels à Sarh, dans la province du Moyen-Chari. Ils ont été présentés à la presse. Ces arrestations interviennent après l'apparition d'un phénomène mystérieux d'assassinats par prélèvement sanguin qui inquiète la population de Sarh.



Le commissaire de la police centrale de Sarh, Mahamat Saleh Malik, souligne qu'à travers un relevé d'empreintes, ils sont parvenus à "avoir un canal jusqu'à arriver à attraper ces malfrats, ces tueurs sans coeur".



Il s'agirait d'un gang composé d'individus issus de différentes provinces qui a été démantelé, selon les premiers éléments de l'enquête.



D'après Allarakete Sanengar, procureur de la République, la procédure sera suivie d'une manière particulière car c'est une situation qu'il faut régler au plus vite pour redonner confiance à la population.



Certains des individus arrêtés sont récidivistes et se livreraient à des forfaitures nocturnes contre des citoyens. Le gouverneur du Moyen-Chari, Djibert Younous, précise que les malfaiteurs prélèvent le sang de leurs victimes à l'aide d'un objet. Il pourrait s'agir d'une seringue. "La personne tombe et après, elle meurt".



"Il y a un an, ils ont commencé par le Batha, dans le département de Oum Hadjer, et après le deuxième cas s'est passé dans la sous-préfecture de Roro, chez nous. Certains ont été pris mais malheureusement, ces mêmes personnes ont été relâchées après", indique le gouverneur Djibert Younous.



Les individus seront jugés et transférés à la prison de Koro Toro. "Ils ne vont pas rester au Moyen-Chari, ni à Mongo, ni à Abéché", assure Djibert Younous.



L'enquête devra déterminer les motivations exactes des présumés auteurs.