Tchad : imposant défilé militaire à Abéché

Une cérémonie de prise d'armes marquant le 59ème anniversaire de l'indépendance du Tchad a eu lieu ce matin à la Place de l'indépendance d'Abéché. L'évènement a été présidé par le gouverneur du Ouaddaï, le général Ramadan Erdebou, en présence de plusieurs responsables civils et militaires.



A 9 heures, le gouverneur est arrivée à la Place de l'indépendance où il été accueilli par le commandant de la zone de défense n°2, le général de division Ali Abdellah Khatir.



Après le passage protocolaire, le gouverneur a passé en revue les troupes constituées des différents corps des forces de défense et de sécurité, à savoir la gendarmerie nationale, l'armée nationale, la garde nomade, l'armée de l'air, la force mixte Tchad-Soudan, la police nationale, la police municipale et les anciens combattants.



Le gouverneur et le commandant de la zone de défense n°2 ont ensuite déposé des gerbes de fleurs au monument aux morts.



Un gigantesque défilé militaire de plus d'une heure a eu lieu au rythme de la fanfare municipale.



La présentation du matériel de la commune d'Abéché a mis un terme à la cérémonie marquant le 59ème anniversaire de l'indépendance du Tchad.