Tchad : "imposer le masque et ne pas le donner à la population, c'est criminel" (Saleh Kebzabo)

Le député Saleh Kebzabo a pris la parole ce lundi à l'Assemblée nationale où le ministre de la Santé publique a répondu aux questions de la plénière sur la gestion de la crise sanitaire liée au Covid-19. Il a estimé que les masques doivent être distribués gratuitement aux citoyens. Ils sont actuellement subventionnés au prix de 200 Fcfa.



"Dans les circonstances actuelles au Tchad, imposer le masque et ne pas le donner à la population, c'est criminel", a déclaré Saleh Kebzabo.



Selon lui, "le gouvernement du Tchad doit être en mesure de donner un masque à tout tchadien, voire deux ou trois parce qu'il faut les laver ainsi de suite."



"C'est donc une provision d'environ 20 à 25 millions de masques, tout simplement. Ça ne peut pas dépasser l'État tchadien", a ajouté le député.



"Surtout, comme vient de le dire mon collègue, nous sommes dans une situation où les gens sont démunis. (...) Actuellement on a tué notre économie, on a tué nos commerçants. Et nos commerçants, on sait la chaine sociale qu'ils représentent. On nous demande maintenant d'acheter les masques, non ce n'est pas normal", a déploré Saleh Kebzabo.



"L'État tchadien n'est pas à ça près"



"L'État tchadien n'est pas à ça près. Vous avez d'ailleurs dit tout à l'heure que les partenaires vont offrir ou ont offert les masques, autour de sept millions de masques. Tout ça, il faut offrir, il ne faut pas les garder. Les masques envoyés par les chinois sont devenus quoi ? On ne le sait pas. Toute l'aide envoyé ici par les chinois, y compris le matériel et autres, on n'a pas fait le bilan, on ne sait pas ce que c'est devenu", a dit le député Saleh Kebzabo.



"On ne peut pas donner le masque gratuitement à 15 millions de tchadiens"



Le ministre de la Santé publique, Pr. Mahamoud Youssouf Khayal, a laissé entendre qu'on "ne peut pas donner le masque gratuitement à 15 millions de tchadiens". Il a toutefois assuré que les masques seront donnés gratuitement à une majorité de citoyens, conformément aux instructions du chef de l'État.