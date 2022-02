Tchad : indignation au Moyen-Chari suite au conflit meurtrier de Sandana

Un conflit intercommunautaire s’est produit hier aux environs de 15 heures dans la sous-préfecture de Koumogo, dans la province du Moyen-Chari. Ce conflit s’est déroulé précisément au village Sandana, village situé à plus de 20 kilomètres de ladite sous-préfecture.



Plus de 9 personnes ont perdus la vie. Face à cette situation, le président national du parti Rassemblement du Peuple pour l’Alternance Démocratique (RAPAD), Nodo Djibo, a fait une déclaration à son domicile au quartier Bégou dans le 4ème arrondissement municipal de la ville de Sarh.



Selon certaines informations qu’il a reçues, un homme après avoir quitté son ferrique a fait un accident à quelques kilomètres du village Sandana et a trouvé la mort. Informé de cet accident mortel, la famille du défunt a refusé d'y croire a pensé que leur frère a été assassiné par des villageois. C’est ainsi qu’en représailles, le village Sandana a été attaqué par certains membres de la famille du défunt.



Pour ce faire, le président national du parti RAPAD, Nodo Djibo, condamne ces actes inhumains et demande aux autorités de la province du Moyen-Chari de trouve une solution afin de traduire en justice les auteurs de ces actes.



Il faut noter qu’un conflit du genre s’est produit en Aout 2019 dans le même village occasionnant plusieurs morts et des blessés.