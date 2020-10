Tchad - inondations : "ce que N'Djamena a vécu est inadmissible et criminel" (Kebzabo)

Le président de l'UNDR, Saleh Kebzabo, a déclaré samedi que des mesures préventives conséquentes auraient dû être prises par le gouvernement face à la catastrophe due aux pluies.



"Nous avons été encore plus minables. Le constat est clair : depuis au moins deux ans, nous constatons une abondances de pluies insolites dues au fameux changement climatique dont on parle sans trop y croire", a indiqué le leader du parti UNDR à l'occasion de la rentrée politique.



"Ce que N'Djamena a vécu cette année est tout simplement inadmissible et criminel, car des mesures préventives auraient pu être prises pour éviter ce cortège de malheurs que nous avons observés", a-t-il ajouté.



Saleh Kebzabo point la responsabilité de l'État de tout ce qui est advenu dans la capitale. L'État doit "prendre les mesures pour dédommager toutes les familles victimes sur l'ensemble du territoire".



Kebzabo exhorte à anticiper "dès maintenant et prendre toutes les mesures techniques et autres pour que nous soyons, dans le futur, et cela est possible, à l'abri des catastrophes de ce genre."



Plus de 274.816 citoyens ont été touchés par les inondations à travers le pays, selon un rapport du bureau de coordination des affaires humanitaires (OHCA) de l'ONU publié la semaine dernière. À N'Djamena, 5 812 ménages ont été touchés par les récentes inondations.



Malgré l'appui des humanitaires, les besoins sont bien plus importants que les ressources disponibles, relève le rapport de l'OCHA.