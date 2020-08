Tchad - inondations : l'Assemblée demande au gouvernement de chercher des solutions pérennes

Le président de l'Assemblée nationale, Dr. Haroun Kabadi, a exprimé mercredi sa profonde préoccupation suite aux inondations qui ont englouties et menacées de nombreux quartiers de N'Djamena et des provinces. Il a évoqué des risques d'épidémies qui y sont liés.



L'Assemblée nationale encourage le gouvernement à rechercher des solutions efficaces et pérennes pour résoudre de façon durable le système récurrent du drainage des eaux pluviales à travers la mise en place d'un projet intégrateur multidimensionnel, prenant en compte le plan urbain de référence ainsi que le schéma directeur du drainage de N'Djamena.



"Des milliers de nos concitoyens sont souvent dans la détresse durant la saison pluvieuse", a déploré Dr. Haroun Kabadi.