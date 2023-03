Tchad : l'ADERM et le ministère de l'hydrocarbure réfléchissent sur l'efficacité énergétique et l'économie d'énergie

La ministre déléguée auprès du ministère des hydrocarbures, chargée de l'indépendance énergétique, Dr Ramatou Mahamat Houtouin, a lancé un atelier de réflexion sur les mécanismes de renforcement de la capacité énergétique dans toutes les régions du Tchad, et plus particulièrement dans la ville de N'Djamena, le vendredi 17 mars 2023, dans les locaux de l'Agence pour le développement de l'électrification rurale et la maîtrise de l'énergie (ADERM).



La question de la "maîtrise de l'énergie", de l'efficacité énergétique et de l'économie d'énergie est l'objectif de cet atelier. Selon YOUNOUS Daoussa Mahamat, directeur général de l'ADERM, "qui dit maîtrise dit gestion. Et nous avons tous l'obligation de gérer l'énergie dans le processus de développement de l'électrification, tant dans le monde rural qu'urbain, et d'accroître la capacité de nos différentes centrales".



Pour la ministre, plusieurs projets sont en cours d'exécution pour rendre l'électricité disponible et fiable sur toute l'étendue du territoire, et en particulier dans la ville de N'Djaména. Malgré les défis liés à la lourdeur administrative, au déficit en termes de compétences techniques, à la vétusté des infrastructures énergétiques et à la gouvernance dans le secteur, le ministère en charge de l'énergie œuvre sans relâche pour que ces différents projets se concrétisent, indique-t-elle.



Cependant, "il est donc de notre devoir d'initier des actions pour utiliser notre capacité énergétique avec une efficacité conduisant à une économie dans nos consommations journalières d'énergie, et surtout d'économiser dans les édifices publics", notifie la ministre déléguée.



Enfin, Dr Ramatou souhaite qu'au sortir de cet atelier, le secteur de l'énergie en général et l'ADERM en particulier disposent d'outils adéquats leur permettant d'appliquer la politique du gouvernement en matière d'efficacité énergétique, tout en ayant des actions concrètes dans l'immédiat, en cours, moyen et long terme.