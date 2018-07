Tchad : l’ADHET sensibilise sur les valeurs intrinsèques de la 4ème République

L’Alliance des Défenseurs des Droits Humains et de l’Environnement au Tchad (ADHET) entreprend depuis quelques temps une campagne de promotion et de renforcement de la 4ème République à Moundou et à Mongo.



Cette campagne a pour objet d’informer le plus largement possible les populations tchadiennes, sur cette nouvelle constitution et sur les nouvelles valeurs intrinsèques qu’elle apporte pour renforcer la bonne gouvernance, lutter contre la corruption et le détournement des deniers publics. Elle vise également à consolider la paix, l’unité nationale et le vivre ensemble.



L’ADHET a organisé plusieurs séries de travaux sur les origines et l’objet des réformes, la dynamique institutionnelle, le rôle des organisations de la société civile, les changements et valeurs intrinsèques de la 4ème République et son impact sur la gouvernance sociale et politique à travers lesquelles différentes thématiques ont été abordées. Dès évaluations et recueils de doléances liés aux questions jugées urgentes quant à leur mise en œuvre ont été réalisés.



Selon le secrétaire général de l’ADHET, Abba Daoud Nandjedé, en tant que nouvelle étape institutionnelle, il est de la responsabilité de tous de faire en sorte que cette 4ème République soit connue par tous les tchadiens tout sexe et toute tendance confondue, car dès lors que cette constitution est actée c'est-à-dire promulguée, elle régit la vie juridique et sociopolitique de toute la nation tchadienne sans exception d’aucune.