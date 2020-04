Tchad : l'AFD apporte un soutien en faveur d’une radio de la province du Lac

L’ambassadeur de France au Tchad et le directeur de l’Agence française de développement ont signé lundi une convention de financement dans le cadre d'un projet d’appui à la Radio N’Darason Internationale (RNI), a annoncé la mission diplomatique française.



"Ce soutien, d’un montant de 1,25 millions d’euros (soit 820 millions FCFA) permettra sur une durée de 18 mois le renforcement des capacités techniques (assistance, équipements) et des ressources humaines (journalistes, traducteurs, pigistes, techniciens) de cette radio qui, depuis 2017, produit et diffuse en kanembou, en kanouri, en boudouma et en français des informations de proximité, fiables et équilibrées, vers les zones de la région du lac Tchad", a indiqué l'ambassade de France au Tchad.



L’ambition de la radio à long terme est d’être présente dans chacun des quatre pays du bassin du lac Tchad et d’incarner un média de référence pour l’ensemble de la région. Ce premier soutien de l’AFD constitue une phase de structuration de l’existant (au Nigeria et au Tchad) et de renforcement des capacités. Sous réserve de la réussite des activités prévues, ce projet pourrait constituer une phase d’amorçage pour un soutien plus important par le déploiement régional de la radio dans les zones du nord Cameroun et du Nord-Est du Nigéria.



En raison du contexte sanitaire Covid 19, la radio diffuse les spots, messages et communiqués du Ministère de la santé publique et de l’OMS, traduits en différentes langues. Dans le cadre d’une programmation spéciale Covid 19, elle anime également des émissions donnant la parole à des acteurs de la riposte à l’épidémie.



« Il s’agit du premier soutien de l’AFD dans le secteur de l’audiovisuel au Tchad » précise Olivier Cador, Directeur de l’AFD au Tchad. « Ce projet complète les actions de terrain déjà financées par l’Agence dans les régions du lac Tchad ».



L’Ambassadeur de France au Tchad, Bertrand Cochery, a insisté sur les liens tissés grâce à cette radio : « le rôle de la radio, qui est d’informer les populations, de créer du lien, est essentiel. Il ne peut y avoir de développement sans mettre l’accent sur l’information, sans promouvoir le dialogue. La Radio N’Darason Internationale, en émettant en langues locales, répond à ces besoins tout en informant et sensibilisant les populations ».



Présente au Tchad depuis plus de 60 ans, l’AFD apporte un soutien technique à l’élaboration et la mise en œuvre de politiques publiques et finance des projets de développement économique et social dans de nombreux secteurs (santé, éducation et formation professionnelle, entrepreneuriat, eau et assainissement, développement rural et urbain, et élevage). Depuis 2000, plus de 60 projets ont été financés pour un montant de plus de 340 millions d’euros.