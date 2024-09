Tchad : l'AJDAP interpelle le chef de l'État par rapport à son engagement agro-pastoral

L’Association des Jeunes pour le Développement Agro-pastoral (AJDAP), a animé un point de presse ce mardi 17 septembre 2024, à la Maison des Jeunes du quartier Walia. Cette rencontre avec la presse portait sur le projet du président de la République, concernant la transformation agricole, qui selon l'AJDAP, n'est toujours pas à cette date concrétisée par le pouvoir.



À travers son président, Kandjé Boukar, l'AJDAP, a indiqué que le programme politique du chef de l'État, axé sur la promotion de l'agriculture moderne capable d'assurer une croissance durable, tout en soutenant les agriculteurs et les éleveurs, préservant l'environnement et garantissant la sécurité alimentaire de la nation, semble avoir été ignoré par le président, dans la droite ligne de ses priorités politiques.



En effet, l'AJDAP, exhorte le chef de l'État à mettre en évidence son projet en tenant compte de sa déclaration du 29 avril 2024, pour permettre à la population agricole et pastorale de trouver son souffle. Car selon elle, un peuple affamé est un peuple bouleversé et sans espoir, et l’AJDAP appelle à combattre la faim et ce, sans relâche.



Enfin, l'AJDAP, porteuse d'un message des acteurs agricoles et pastoraux, appelle le chef de l'État, garant du développement et de la stabilité, à s'impliquer personnellement afin de lever toute équivoque, par rapport à ses déclarations du 29 avril 2024, relatives à son intention d'améliorer les secteurs de l'agriculture et de l'élevage, afin de préserver l'environnement et garantir une sécurité alimentaire.



Par ailleurs, l'AJDAP informe l'opinion nationale et internationale que le non-respect de cette déclaration sera considéré purement et simplement comme étant un acte de tromperie à l'égard de la nation. Enfin, elle demande au gouvernement de réagir dans un délai de 48 heures pour empêcher toute éventuelle descente dans la rue.