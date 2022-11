Tchad : l'AJEFSOD plaide en faveur de l'insertion sociale des filles-mères

Placé sous le thème "jeune fille lève toi et construis ton avenir", l'atelier a pour objectif de sensibiliser d'abord les filles face aux risques des grossesses prématurées tout en mettant l'accent sur les risques sanitaires, psychologiques et sociaux.



L'association lance un cri d'alarme à l'endroit du gouvernement, des associations et des ONG sur la stigmatisation des filles-mères et souhaite la création d'une plateforme pour leur insertion sociale.



Pour la présidente de l'association, Dewala Pauline, l'atelier est une occasion qui permet aux jeunes filles-mères d'avoir un cadre et d'être mieux orientées dans la vie sociale, économique et dans divers domaines d'activités.