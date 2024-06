Tchad : l'ANATS organise à Abéché un atelier de renforcement des capacités dans le système d'état civil

Il se tient depuis ce jeudi, 20 juin 2024, dans les locaux de l'ADETIC d'Abéché, un atelier de formation, en faveur des acteurs impliqués, dans la mise en œuvre du système d'état civil dans la ville d'Abéché. Cet atelier est organisé par l'Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANATS).



Et c’est le directeur du cabinet du gouverneur, Madjambaye Djasra qui a donné le coup d'envoi des travaux. La 1ère adjointe au maire de la ville d'Abéché, Mme Khadidja Assamah Issa, a tenu à remercier le ministre de la Sécurité publique, à travers l'ANATS pour le choix de la ville d'Abéché, afin d'abriter ses assises de trois jours.



Le chef du Centre d'Accueil des Usagers de l'ANATS d'Abéché, Abdelkerim Saleh Abdoulaye, a indiqué que cette formation vise à renforcer les capacités des participants en matière des lois qui régissent l'état civil tchadien, mais aussi d'accélérer l'enregistrement des naissances au Tchad.



Il a ensuite exprimé sa profonde gratitude, à l’endroit de la Banque mondiale, à travers le Projet de Renforcement de la Performance de N'Djamena, et les personnes impliquées dans cet atelier de système de santé, et de formation, ainsi que les autorités provinciales, d'avoir permis l'organisation de cette session de formation.



Lançant les travaux de cet atelier, le directeur du cabinet du gouverneur, Madjambaye Djasra a mentionné que le financement de cet atelier s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre partenariale de la Banque mondiale.



« Au regard de l'intérêt que revêt l'état civil, nul ne doute que vous accorderez le maximum d'attention, pour une meilleure appropriation du contenu pédagogique qui sera délivré par les formateurs, vous avez de l'avantage de capitaliser une riche expérience et de disposer d'une expertise avérée dans le domaine, qui reste encore trop peu connu de l'opinion publique, voire des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du système d'état civil », a rappelé le directeur du cabinet du gouverneur.



Il a enfin exhorté les participants d'être attentifs et assidus, afin de bénéficier de cette session de formation.