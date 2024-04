Tchad : l’ANGMV mobilise pour la protection de l’environnement et le développement durable

Le 25 avril 2024, au CEFOD, l'Agence Nationale de la Grande Muraille Verte (ANGMV) a organisé une cérémonie marquant le lancement de la première édition de la journée portes ouvertes, placée sous le thème : « Climat, Terre, Vie : Agir ensemble avec la Grande Muraille Verte ».



Dans son discours, le représentant du ministre de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable, Dr Souleymane Adam Abdai, a souligné que l'ANGMV, créée en 2012, trace un parcours de plus de 2300 km, traversant 12 provinces.



Cette initiative témoigne de l'engagement des plus hautes autorités, avec à leur tête, le général Mahamat Idriss Deby Itno, président de la République, qui a placé la protection de l'environnement et le développement durable, au cœur de ses priorités. L'ANGMV joue un rôle crucial dans la restauration et la protection des écosystèmes fragiles du Sahel, contribuant à renforcer la résilience des communautés locales, face aux changements climatiques.



Dr Souleymane Adam a exprimé sa profonde gratitude envers les partenaires techniques et financiers traditionnels, dont le soutien constant permet à l'ANGMV d'accomplir des progrès significatifs vers la réalisation de ses objectifs. Le représentant du ministre a également remercié les organisations partenaires comme le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), le Programme Alimentaire Mondial (PAM), Oxfam, et SOS Sahel, qui ont contribué à l'organisation de cette journée portes ouvertes.



Il a mentionné quelques-uns des défis qui nécessitent des actions urgentes et concertées. Cependant, il est convaincu que ces défis représentent également des opportunités pour l'innovation et la collaboration. La Grande Muraille Verte est un symbole de cet esprit de coopération, offrant une réponse durable aux enjeux environnementaux, tout en renforçant les communautés et en construisant un avenir plus juste et résilient.



Au cours de cette journée, les participants ont découvert des projets inspirants et des initiatives innovantes menés par l'ANGMV et ses partenaires, ainsi que des opportunités d'échanger des expériences et des idées pour renforcer les efforts collectifs en faveur de la protection de l'environnement et du développement durable.