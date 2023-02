Tchad : l'ASCEDO valorise la langue maba dans le Ouaddaï

Dans le cadre de la journée internationale de la langue maternelle, édition 2023, l'Association Socioculturelle et Educative pour le Développement du Ouaddaï (ASCEDO), a organisé un point de presse, ce 21 février 2023 à son siège, sis au quartier Ndjari Boulama Tom.



Le chargé des affaires culturelles de l'ASCEDO, Senoussi Ousmane Saboune a rappelé que « les langues ont un point stratégique important dans la vie humaine en tant que composante fondamentale de l'identité et outil essentiel de la communication. Cependant, en raison de la mondialisation, elles sont exposées à une menace croissante ou à disparaitre complètement ».



Il ajoute que « la journée internationale de la langue est une journée culturelle qui vise à valoriser la langue maba, qui est un dialecte du Ouaddaï géographique. Elle est parlée par des millions de personnes dans le monde, notamment en grande partie au Tchad et au Soudan ».



Senoussi Ousmane Saboune explique que son association, consciente de l'importance que joue la langue maternelle dans la société, a pérennisé cette journée depuis 2019, à travers des activités culturelles et éducative. Le thème retenu cette année par l'Unesco est : « l'éducation multilingue, une nécessité pour transformer l'éducation ».



Quant à l'ASCEDO, elle a choisi comme thème : « la langue materne, base de la culture et civilisation », pour célébrer la journée internationale de la langue maternelle.