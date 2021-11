Tchad : l'ASHAD et l'AFPST sensibilisent les femmes sur les dangers du cancer du sein

Une action de sensibilisation a eu lieu le 30 octobre 2021 au quartier Goudji Dansla, dans la commune du 2ème arrondissement de la ville de N'Djamena. L'objectif est d'informer les femmes sur les risques et dangers du cancer du sein. La rencontre a regroupé une centaine de femmes dont deux sage femmes.



Selon la présidente de l'AFPST, Achta Adoum, la maladie est dangereuse et les femmes doivent être très prudentes. "Si vous ressentez quelque chose de suspect, il faut aller à l'hôpital le plus proche de vous pour consulter un médecin afin d'éviter tout risque de cancer", exhorte-t-elle.



La deuxième intervenante, Dr. Koïssé Mahamat Al-boukhari, a éclairci sur les causes principales de la maladie, comment prévenir avant qu'il ne soit trop tard et comment éviter la maladie.



Pour sa part, le président de l'ONG ASHAD, Mahamat Ali Abdoulaye, a rappelé que la campagne de sensibilisation s'inscrit dans le cadre de la préservation de la santé. Elle vint clôturer le mois d'Octobre Rose dédié à la lutte contre le cancer.