Tchad : l'ATPADT interpelle les autorités sur la satisfaction des besoins quotidiens, la justice et l'égalité

Amine Mahamat Moussa, président de l'ATPADT, met en exergue des progrès et des défis.



"La paix et la cohésion sociale sont certes synonyme de l'absence de troubles mais elles sont avant tout la résultante de la satisfaction des besoins quotidiens, de la pratique de la justice traduisant l'égalité des citoyens et surtout de l'éducation exhaustive du peuple", dit-il.



Pour Amine Mahamat Moussa, le chemin conduisant à la culture de la paix et de la cohésion sociale est "un labyrinthe émaillé d'obstacles" qui requiert de la volonté et de la détermination.



Parmi les défis : la lutte contre la division, la faiblesse de la justice, le renforcement de l'éducation, la bonne gouvernance, le développement de l'esprit de critique et la lutte contre la corruption.