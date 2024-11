Tchad : l'Agence Sportive la Réussite lance officiellement ses activités

Dans le cadre du football professionnel, l'Agence Sportive la Réussite, en collaboration avec One Soccer Society, a animé un point de presse ce mercredi, 20 novembre 2024, à la radio Fm liberté.



L'objectif de ce point de presse est d'informer officiellement les acteurs et amoureux de football à s'inscrire à la plateforme « One Soccer Society », pour bénéficier des différentes opportunités. Le président de l'Agence Sportive la Réussite, Amory Vankanegheng dans son allocution, a rappelé que les agents sportifs jouent un rôle crucial en accompagnant et en conseillant les joueurs, tout au long de leur carrière.



« L'Agence Sportive la Réussite est en phase de recrutement, des essais et des tests des joueurs, à travers son réseau composé d’agents sportifs, de présidents des clubs, de psychologues, des coaches en Afrique, Europe et Asie », a-t-il souligné.



L'Agence Sportive la Réussite en appelle aux personnes volontaires, acteurs de football, le ministre des Sports, la fédération et les centres de formation des jeunes, à inscrire les leurs pour l'accès au réseau de vrais agents FIFA, et obtenir des partenariats, transferts et tests des joueurs, pour une professionnalisation dans les championnats de renom.