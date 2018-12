Tchad : l'Assemblée nationale adopte trois projets de loi

Les députés ont adopté ce mardi 18 novembre, trois projets de loi portant respectivement ratification des ordonnances n°22 du 27 juin 2018 relatif à la reforme du Conseil Economique Social et Culturel, n° 17 du 7 juin 2018 déterminant les principes fondamentaux de l’organisation administrative et le projet de loi portant ratification du protocole de coopération dans les domaines de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique entre le Tchad et le Qatar.



Plusieurs membres du gouvernement ont pris part à la séance : le ministre secrétaire général du gouvernement, le ministre de l'Administration du territoire, de la Sécurité publique et de la Gouvernance locale, et la secrétaire d'Etat à l'Education et à la Promotion civique.



La ministre secrétaire général du gouvernement, Mariam Mahamat Nour, a rappelé le rôle important du Conseil Economique Social et Culturel. Elle a estimé que les compétences de cette institution doivent être renforcées pour lui permettre de remplir sa mission.