Tchad : l'EEMET d'Abéché lance la 3e édition de la semaine des chantres mariés

L'Entente des Églises et Missions Evangéliques au Tchad (EEMET), à travers le comité de l'organisation des chantres mariés unis en Christ d'Abéché, a organisé un point de presse ce lundi 20 novembre 2023, dans les locaux de l'Eglise évangélique au Tchad N°1 d'Abéché.



Ce point de point de presse était relatif à la 3e édition de la semaine des chantres mariés, organisée chaque année au mois de novembre. Le président du comité d'organisation de l'édition 2023 de la semaine des chantres mariés, Daïdoum Patrice, annonce que plusieurs activités seront prévues à cette occasion.



Il s’agira d’affermir les couples par un enseignement de la parole de Dieu, une visite au centre de santé Ahmed Albadawi, pour une assistance aux patients, un dîner des couples en famille. Au cours de ce dîner, il a précisé que chaque couple invité sera accompagné par des enfants, un moment d'interaction enfants-parents sera organisé par les moniteurs invités pour encadrer les enfants.



En plus de cela, la semaine des chantres mariés prévoit aussi un concert de louanges, au cours duquel les chantres mariés seront accompagnés par les trois chorales des Eglises de l'Entente (ACT, EET N°1 et EFLT).



Par ailleurs, un match de football opposera l'équipe des chantres mariés à une équipe des autochtones. A cette occasion, le président du comité d'organisation convie tous les couples désirant participer à cette édition, à se rapprocher du secrétariat des chantres mariés à l'EEMET d'Abéché, pour les formalités d’inscription.



Il faut noter que les activités de cette année se déroulent du 21 au 28 novembre 2023.