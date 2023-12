Tchad : l’ENA célèbre 60 ans de contribution à la formation des cadres

Lors d'un point de presse à N'Djamena ce vendredi, l'ENA a annoncé la commémoration de son 60ème anniversaire, prévue les 27 et 28 décembre dans ses locaux. Le président du Comité d'organisation, Intendant Général hors-classe, M. Saleh Ben Haliki, a indiqué que la cérémonie d'ouverture se tiendra le 27 décembre, marquée par l'inauguration du réfectoire et la découverte de la stèle du soixantenaire de l'ENA par le Chef de l'État.



La célébration comprendra une leçon inaugurale par M. Cheikh Tidiane Gadio, député et ancien Ministre sénégalais des Affaires Étrangères, sur la formation des élites et la gouvernance en Afrique. Au programme figurent également un film documentaire, des expositions, une présentation des réformes de l'ENA, et un match de football entre les élèves de l'ENA et leurs enseignants. Placé sous le haut patronage du président de transition, Général Mahamat Idriss Déby Itno, cet événement verra la participation de personnalités tchadiennes et africaines.