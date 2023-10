Tchad : l'ESEDD et le PNUD organisent une caravane de sensibilisation dans la Nya

L'Ong Éducation Santé Environnement pour le Développement Durable (ESEDD), en collocation avec la CONOREC, et grâce à la subvention accordée par le PNUD, a organisé ce 09 octobre 2023, une caravane de sensibilisation de la population dans la Nya.



C'est dans le souci de sensibiliser et d'orienter la population de cette unité administrative, dans les jours à venir, à prendre leurs dispositions pour le retrait de la carte électorale issue de la dernière révision du fichier électoral.



Du quartier Nomian à Guermesse, en passant par Bemadjira, Bedaninga, Leulhoulam, Bedara, Bebeur, dans la commune de Bébédjia, les membres de la mission de sensibilisation, accompagnés par les artistes, ont démontré à la population, les différents aspects pour le retrait de la carte électorale dans les jours à venir.



S'agissant des conseils pratiques, ils se sont relayés tour à tour, pour orienter la population dans les jours à venir, à vérifier la liste affichée par les agents distributeur, retirer leurs cartes, et en cas d'irrégularité ou d’omissions, à remplir aussitôt la fiche de réclamation auprès des agents distributeurs qui seront présents dans les zones d'affichage.



La mission a longuement insisté pour le retrait de la carte électorale dans les jours, et de la garder soigneusement pour s'en servir le moment venu.



La parade dans les différents quartiers et les points stratégiques de la commune de Bébédjia a mobilisé les jeunes, femmes et les hommes du troisième âge, à sortir nombreux sur les grandes artères, afin d'écouter le message sur le processus de retrait de la carte électorale, issue de la dernière révision du fichier électoral.