Tchad : l'État ne se soucie guère du développement des sports, estime la FTFA

Dans le soucis de développer les sports, le gouvernement tchadien a créé le Fonds national pour le développement des sports (FNDS) et l'Office national d'appui à la jeunesse et aux sports (ONAJES). Depuis quelques années, les FNDS prélève 1 Fcfa sur chaque appel téléphonique des citoyens. Au motif d'allouer les fonds récoltés au développement des sports. Mais quelles sont sont les réalisations avec ces fonds ?, s'interroge la FTFA.



"Nous essayons d'être des "figurants" avec notre équipe nationale dans les matchs de sous-région, affirme le président de la FTFA. Selon lui, les conditions des sports à tous les niveaux sont déplorables. Moctar Mahmoud Hamid cite entre autres : le manque d'infrastructures, de formation pour les entraîneurs et d'encouragements, tandis que les sportifs sont mal traités. La FTFA "fait avec ses propres moyens de bord en matière de sport", dit-il.



Évoquant la question des subventions, le président de la FTFA, Moctar Mahmoud Hamid, affirme que l'État n'a jamais subventionné la FTFA pour ses activités ou accompagné les sportifs. "0 Franc des fonds qui d'ailleurs ne regorgent en leur sein que des usurpateurs de titres, pas même un geste de l'ONAJES", clarifie Moctar Mahmoud Hamid.



Pour la FTFA, il serait judicieux que le ministère en charge des sports prenne ses responsabilités pour que ces fonds alloués au développement des sports soient versés aux associations en charge des sports.