Tchad : l’INSTA organise sa toute 1ère édition de la Semaine scientifique

Sous le thème, « la Recherche au service du Développement », l’Institut National Supérieur des Sciences et de Techniques d’Abéché (INSTA) organise sa toute 1ère édition de la semaine Scientifique du 11 au 13 novembre 2021, au palais du 15 janvier de N’Djamena.



Pour le directeur général Pr Issa Youssouf, il a eu l’insigne honneur de prendre part à la cérémonie d’ouverture des travaux. L’organisation de cet évènement s’inscrit en droite ligne des missions dévolues à l’INSTA, à savoir, la formation initiale continue, la formation à la recherche, la recherche scientifique et technologique et la diffusion de la culture et de l’information scientifique, a-t-il ajouté. Les dix dernières années ont permis aux chercheurs et enseignants-chercheurs tchadiens de s’améliorer considérablement en quantité comme en qualité, mais malheureusement, le manque de mécanisme de communication est un grand handicap, a par ailleurs conclu le directeur.



Quant à la ministre en charge de l’Enseignement supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, Mme Lydie Beassemda., « à l’instar de tous les pays du monde, la recherche doit jouer un rôle moteur de développement pour relever les différents défis auxquels le pays fait face, j’en appelle à toutes les institutions d’enseignement supérieur public comme privé, de donner une importance capitale à cette journée scientifique ».



Elle a poursuivi en rappelant que l’INSTA et les autres institutions d’enseignement polytechnique, sont appelés à être des leviers qui contribuent à accroitre l’innovation et l’utilisation de la technologie dans les domaines stratégiques de développement. Le défi de l’information et de l’orientation des jeunes est au choix des institutions en vue de leur l’inscription. Car les offres de formations dans les institutions supérieures sont méconnues par le grand public en général et les lauréats du baccalauréat en particulier.



Pour la ministre, cette semaine scientifique vient à point nommé pour rendre visible la diversité, la qualité et l’offre des institutions. La fin de l’ouverture de la cérémonie a été sanctionnée par une visite de la ministre, du stand scientifique de l’INSTA.