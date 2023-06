Tchad : l'Initiative Nisaoudoum soutient les réfugiés soudanais à N'Djamena avec une aide humanitaire

Selon Mahamat Acharif, chargé de communication de l'Initiative Nisaoudoum, l'objectif est d'aider les réfugiés soudanais qui se trouvent dans une situation d'urgence après avoir quitté leur pays en proie à de graves difficultés. Il a souligné que cette initiative vise à apporter une assistance humanitaire nécessaire compte tenu de la situation précaire de ces réfugiés.



Actuellement, plus de 1500 réfugiés se trouvent à N'Djamena, confrontés à des conditions de vie très difficiles. L'aide fournie se compose de moustiquaires, de vêtements, de sacs de riz et d'huile. Bien que modeste, cette aide peut soulager leur souffrance.



Mahamat Acharif a également souligné que cet acte peut servir d'exemple aux donateurs, aux personnes bienveillantes et à tous les Tchadiens qui se sentent concernés par cette situation, les encourageant à venir en aide à ces réfugiés. Il a rappelé que cette période correspond à la saison des pluies et que ces réfugiés n'ont rien pour se protéger. Ils sont exposés aux intempéries, a-t-il ajouté.



Le représentant des réfugiés a exprimé ses félicitations à l'Initiative Nisaoudoum pour cet acte véritablement humanitaire. D'autres réfugiés ont également apprécié cette action, soulignant qu'ils n'avaient rien depuis leur arrivée il y a quelques semaines et que cette aide peut alléger leur situation. Ils espèrent que d'autres actions pourront encore soulager leur condition.